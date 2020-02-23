Во Вьетнаме впервые в мире трансплантировали кисть от живого донора

Вьетнамские врачи впервые в мировой практике успешно пересадили пациенту часть предплечья вместе с кистью, взятую у живого донора. Операция проведена в военном госпитале в Ханое. В настоящее время 31-летний мужчина проходит курс реабилитации.

«По словам замдиректора госпиталя, профессора Нгуен Тхе Хоанга, в мире было выполнено 89 трансплантаций конечностей, но все они были от доноров с мертвым мозгом. Это первый случай пересадки от живого донора», – говорится в сообщении издания « Куан дой нян зан ».

Донор появился в начале января: мужчина попал в аварию и сохранить ему левую руку не удалось. При этом врачи обратили внимание на то, что часть руки (1/3 предплечья) пригодна для трансплантации.

Операцию сделали 21 января. В настоящее время пациент под руководством врачей восстанавливает функции предплечья и кисти. «Привитая» рука уже слушается своего нового хозяина, научившегося двигать пальцами. Сам он лишился руки в 2016-м после производственной травмы.

Профессор считает шансы на полное восстановление функций предплечья очень высокими.