В США продолжают эксплуатировать миф о вмешательстве Москвы в американские выборы. И чем ближе президентские выборы, тем громче обвинения. По мнению сенаторов-демократов, Кремль снова поддерживает Трампа, деятельность которого на посту главы государства ведет Америку к краху.

В связи с этим, фракция демократов во главе со своим лидером Шумером обратилась к госсекретарю Помпео с письмом, в котором потребовала вычислить всех россиян, кто причастен к продолжающемуся вмешательству во внутренние дела США, и ввести против них санкции, «включая Путина».

В российском посольстве в свою очередь выразили сожаление по поводу продолжающейся в США истерии.