«Включая Путина»: сенаторы США требуют ввести новые санкции в отношении руководства РФ

В США продолжают эксплуатировать миф о вмешательстве Москвы в американские выборы. И чем ближе президентские выборы, тем громче обвинения. По мнению сенаторов-демократов, Кремль снова поддерживает Трампа, деятельность которого на посту главы государства ведет Америку к краху.
В связи с этим, фракция демократов во главе со своим лидером Шумером обратилась к госсекретарю Помпео с письмом, в котором потребовала вычислить всех россиян, кто причастен к продолжающемуся вмешательству во внутренние дела США, и ввести против них санкции, «включая Путина».
В российском посольстве в свою очередь выразили сожаление по поводу продолжающейся в США истерии.
«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по "российской теме" становится плохой американской политической традицией», – цитирует РИА Новости
заявление посольства РФ в Вашингтоне.
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