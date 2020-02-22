В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Сегодня, 15:14

Сергей Нилов

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В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Фото: Из открытых источников

195 случаев повторного заражения новым коронавирусом Covid-19 зарегистрировано в Китайском городе Ухань, который считается эпицентром эпидемии. Такие данные по состоянию на понедельник, 24 февраля, привела Национальная комиссия по здравоохранению Китая. Об этом сообщает издание «Сноб».

В данный момент общее количество заболевших перевалило за 77 тысяч. Жертвами нового коронавируса, который вызывает тяжелую пневмонию, стали 2592 человека. Из них 150 людей умерли за последние сутки.

В мире, за пределами Китая, зафиксировано 2204 случая заражения коронавирусом Covid-19. Из них 416 случаев выявлено за последние сутки. Львиная доля заразившихся приходится на Японию - 838 людей. 630 человек заболели на борту круизного лайнера Diamond Princess.

В связи с огромным количеством случаев повторного заражения, как пишет газета South China Morning Post, власти Уханя были вынуждены ввести обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов.

Напомним, о вспышке новой коронавирусной инфекции стало известно 31 декабря 2019 года. Тогда речь шла о 27 заболевших. Инфекция начала стремительно распространяться. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

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