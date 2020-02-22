С эсминцем Ross ВМС США в Черное море вошла турецкая подлодка

Сегодня, 09:07

Александр Зуев

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С эсминцем Ross ВМС США в Черное море вошла турецкая подлодка

В воскресенье через турецкие проливы вместе с американским ракетным эсминцем Ross в Черное море вошла подлодка ВМС Турции. На появившихся в Сети фотоматериалах видно, что подлодка класса «Превезе» идет в надводном положении впереди эсминца. 

Пока нет официальной информации о том, будет ли турецкая ПЛ задействована в программе похода «Росса» или у нее свой план действий. 

Накануне Минобороны РФ сообщило, что все передвижения эсминца находятся под контролем сил и средств ЧФ. Сами американцы объяснили визит своего корабля необходимостью поддержания в регионе безопасности и укрепления взаимодействия с союзниками по альянсу и внеблоковыми партнерами (такими как Украина и Грузия). 

«Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с нашими черноморскими партнерами. Постоянные операции в Черном море имеют решающее значение для обеспечения безопасности на море и свободы судоходства», – цитирует Интерфакс сообщение 6-го флота ВМС США. 

Это первый заход американского боевого корабля в Черное море в текущем году.

Черное море эсминец Росс подлодка

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