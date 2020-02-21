Канадские ученые заявили о бесполезности проветривания помещений

Сегодня, 09:52

Александр Зуев

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Канадские ученые заявили о бесполезности проветривания помещений

Исследователи из Торонто провели ряд экспериментов, чтобы определить, насколько эффективно проветривание жилых помещений для удаления из воздуха вредных примесей. Полученные результаты оказались отрицательными, сообщает Science Advances.  

В рамках исследования добровольцы в жилых помещениях различного типа по поручению ученых занимались обычными бытовыми делами, после чего делались замеры воздуха на наличие в нем распространенных в квартирах и домах химических примесей. 

После фиксации результатов проводилось проветривание. Именно в это время концентрация веществ снижалась, однако после закрытия окон быстра возвращалась к прежним показателям. В разных случаях на это требовалось от 8-ми до 50 минут. 

По словам исследователей, это связано с тем, что частицы и пыль при проветривании не вылетают в окна, оседают на поверхностях – стенах и предметах мебели. А после закрытия окон они вновь поднимаются в воздух.

Канада ученые проветривание

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