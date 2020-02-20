Ливийский народ поддерживает политику Хафтара – доказано соцсетями

Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар дал интервью РИА Новости. Пользователи соцсетей Ливии положительно оценили озвученную главой ЛНА позицию по текущей ситуации в стране.

В своем интервью Хафтар сказал о том, что из-за зависимости от Дохи и Анкары так называемому Правительству национального согласия Ливии пришлось отказаться от участия в женевских переговорах, организованных ООН.

Как утверждает Хафтар, правительство Сарраджа не может самостоятельно принимать решения и зависит от Турции, Катара, а также от террористических формирований на подконтрольной ПНС территории. Подтверждением тому могут служить слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что ПНС Ливии необходимо выйти из женевских переговоров. Действия Турции и Катара вызвали негодование и лидеров ливийских племен, которые в рамках проходившегов Тархуне межплеменного форума выразили намерение подать на них иски в международные суды.

Наемники Сарраджа и Эрдогана всячески стараются нарушать перемирие и саботировать мирный процесс. Но терпение Тобрука не вечно, отметил фельдмаршал ЛНА.

По его мнению, все участники Берлинской конференции, представители СБ ООН должны взять ответственность за то, чтобы нескончаемый приток турецких и сирийских наемников на ливийскую землю закончился. То же касается и вооружения, которое ежедневно поставляется в Триполи. Так как несоблюдение обещаний от Сарраджа и Эрдогана происходит на виду у всего мира, то ЛНА не может оставаться в стороне, сказал Хафтар.

Жители Ливии положительно оценили интервью Халифы Хафтара и выразили ему поддержку. Сделали они это, несмотря на угрозы со стороны командующего западным военным округом ПНС Усамы аль-Джувейли. Генерал так называемого ПНС Ливии обещал жестокую расплату каждому, кто будет лояльно относится к ЛНА.

«Хафтар обещает отвечать на атаки турков и защищать свой народ. Правильно! Да будет мир на ливийской земле!» — комментирует интервью в Twitter Саат Альсефр. «Полностью поддерживаю Хафтара. ЛНА должна защитить Ливию от турецких оккупантов», — вторит ему Нур Эльбарси.

Поддержка политики Хафтара высказывается со всех уголков Ливии, начиная от Бенгази и заканчивая Триполи. Граждане едины в своем порыве освободить страну от внешнего вмешательства во внутренние дела Ливии: «Армия не прекратит свою миссию, пока не изгонит сирийских наемников, переброшенных из Турции и поддерживающих терроризм». Некоторые посты полны эмоций: «Хафтар — красавчик! Нет места турецким оккупантам на землях арабов!» При этом комментаторы не сомневаются в патриотзме фельдмаршала: «Слова Хафтара — это логичные заявления, которые исходят из сердца патриота, желающего независимости и полного суверенитета для своей страны. Речь Хафтара — это речь всей моей Родины».