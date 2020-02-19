В Германии беженец из Ирака изнасиловал свою учительницу немецкого языка

Суд в Ганновере (ФРГ) отправил в тюрьму на 4,5 года беженца из Ирака за изнасилование преподавательницы, обучавшую мигрантов немецкому языку. Инцидент произошел в конце августа прошлого года, сообщает издание Bild .

Женщина возвращалась домой после работы и на остановке общественного транспорта встретила двух иракцев, посещавших ее курсы. После непродолжительной беседы она отправилась дальше, за ней увязался один из учеников. По дороге он силой затащил женщину в кусты, сорвал с нее джинсы и, угрожая ножом, изнасиловал. Происшествие записала камера наблюдения.

Отойдя от шока, учительница обратилась в полицию. Мигрант категорически отрицал свою вину в изнасиловании, утверждая, что женщина была «навеселе» и сама согласилась на секс. Однако ни следствие, ни суд ему не поверили.