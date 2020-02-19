Литва предупредила о возможной отмене упрощенного транзита россиян в Калининград

Сегодня, 13:42

Александр Зуев

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Литва предупредила о возможной отмене упрощенного транзита россиян в Калининград

Вильнюс честно выполняет договор о транзитном проезде россиян в Калининград и обратно, однако упрощенная система транзита станет невозможной, если Брюссель сократит субсидирование, сообщил глава литовского МИДа. 

«Литва честно реализует это соглашение между ЕС и Россией, однако сокращение части многолетней финансовой перспективы ЕС действительно осложнит реализацию транзитной схемы, а если говорить проще – возможности граждан РФ ездить в/из Калининградской области», – приводит Интерфакс слова министра иностранных дел Литвы Линкявичюса. 

В настоящее время литовские должностные лица вручают россиянам транзитные документы прямо в поезде. Вильнюс хотел бы продлить эту программу и просит на ее реализацию (до 2027 года) €215 млн, однако Брюссель предлагает лишь 139 млн. 

В свою очередь президент Литвы Науседа отметил, что не хочет, чтобы его страну считали ненадежным партнером, и сделает всё возможное для продолжения программы. С другой стороны, республика не настолько богата, чтобы оплачивать «общие потребности Евросоюза», добавил он.  

Литва Калининград транзит

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