Литва предупредила о возможной отмене упрощенного транзита россиян в Калининград

Вильнюс честно выполняет договор о транзитном проезде россиян в Калининград и обратно, однако упрощенная система транзита станет невозможной, если Брюссель сократит субсидирование, сообщил глава литовского МИДа.

«Литва честно реализует это соглашение между ЕС и Россией, однако сокращение части многолетней финансовой перспективы ЕС действительно осложнит реализацию транзитной схемы, а если говорить проще – возможности граждан РФ ездить в/из Калининградской области», – приводит Интерфакс слова министра иностранных дел Литвы Линкявичюса.

В настоящее время литовские должностные лица вручают россиянам транзитные документы прямо в поезде. Вильнюс хотел бы продлить эту программу и просит на ее реализацию (до 2027 года) €215 млн, однако Брюссель предлагает лишь 139 млн.

В свою очередь президент Литвы Науседа отметил, что не хочет, чтобы его страну считали ненадежным партнером, и сделает всё возможное для продолжения программы. С другой стороны, республика не настолько богата, чтобы оплачивать «общие потребности Евросоюза», добавил он.