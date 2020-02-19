Китай намерен создать специальную свободную медицинскую зону с Россией

Сегодня, 17:10
Китай планирует создать свободную медицинскую зону для проведения совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний и их «обкатки». Об этом общественность проинформировал зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.
Парламентарий добавил, что Китай показал себя с наилучшей стороны. Именно благодаря ответственному подходу удалось предотвратить распространение нового китайского коронавируса, который вызывает смертельную для многих пневмонию.
Гаврилов рассказал, что российскую делегацию пригласили в КНР для обмена опытом по предотвращению и борьбе против опасных заболеваний.
Депутат поднял еще одну острую тему, актуальную, как никогда - распространение так называемого «политического вируса».
По последним данным, в мире от нового китайского коронавируса умерли уже свыше двух тысяч людей. В РФ были подтверждены два случая заражения коронавирусом - у граждан КНР. Оба уже прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
В то же время правительство временно ограничило въезд гражданам Китая на территорию РФ.
О вспышке COVID-2019 (тогда просто шла речь о новом коронавирусе, названия у него не было) Китай сообщил 31 декабря 2019 года. Тогда было известно всего о 27 заболевших.
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