Китай намерен создать специальную свободную медицинскую зону с Россией

Сегодня, 17:10

Сергей Нилов

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Китай намерен создать специальную свободную медицинскую зону с Россией
Фото: Из открытых источников

Китай планирует создать свободную медицинскую зону для проведения совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний и их «обкатки». Об этом общественность проинформировал зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.

«Китаю удалось добиться прорыва в области здравоохранения и фармакологии, китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухане будет остановлена», - приводит слова Гаврилова агентство «Интерфакс». 

Парламентарий добавил, что Китай показал себя с наилучшей стороны. Именно благодаря ответственному подходу удалось предотвратить распространение нового китайского коронавируса, который вызывает смертельную для многих пневмонию.

Гаврилов рассказал, что российскую делегацию пригласили в КНР для обмена опытом по предотвращению и борьбе против опасных заболеваний.

Депутат поднял еще одну острую тему, актуальную, как никогда - распространение так называемого «политического вируса». 

«Вирус китаефобии пытаются развивать во всем мире. Цель - дискредитировать имидж Китая, подорвать его позиции в глобальной торговле и экономике», - уверен Гаврилов.

По последним данным, в мире от нового китайского коронавируса умерли уже свыше двух тысяч людей. В РФ были подтверждены два случая заражения коронавирусом - у граждан КНР. Оба уже прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

В то же время правительство временно ограничило въезд гражданам Китая на территорию РФ.

О вспышке COVID-2019 (тогда просто шла речь о новом коронавирусе, названия у него не было) Китай сообщил 31 декабря 2019 года. Тогда было известно всего о 27 заболевших.

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