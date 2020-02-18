В Дании арестованы 6 россиян. Их подозревают в контрабанде наркотиков

Датская полиция арестовала весь экипаж (24 моряка) грузового судна Duncan Island (флаг Багамских Островов), в составе которого находятся 5 россиян. Само судно задержано у южных берегов страны. Данный арест является частью масштабной операции по пресечению нелегальных поставок кокаина в Скандинавию.

На борту сухогруза обнаружено около 100 кг наркотиков. Еще 3-х человек арестовали в датском порту Гедсер. Эти люди ожидали поставки зелья. Среди них был один россиянин. Таким образом, в общей сложности арестовано 27 человек, в том числе 6 граждан РФ.

По данным ресурса Jyllands Posten , до этого судно побывало в Мексике и Эквадоре, перевозило бананы и брокколи. Экипаж судна многонациональный, кроме россиян в него входили граждане Украины, Польши, Латвии, Эквадора и Индии. Конечная точка маршрута – Петербург.