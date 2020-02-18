В Дании арестованы 6 россиян. Их подозревают в контрабанде наркотиков

Сегодня, 15:35

Александр Зуев

0

Image
В Дании арестованы 6 россиян. Их подозревают в контрабанде наркотиков

Датская полиция арестовала весь экипаж (24 моряка) грузового судна Duncan Island (флаг Багамских Островов), в составе которого находятся 5 россиян. Само судно задержано у южных берегов страны.  Данный арест является частью масштабной операции по пресечению нелегальных поставок кокаина в Скандинавию. 

На борту сухогруза обнаружено около 100 кг наркотиков. Еще 3-х человек арестовали в датском порту Гедсер. Эти люди ожидали поставки зелья. Среди них был один россиянин. Таким образом, в общей сложности арестовано 27 человек, в том числе 6 граждан РФ. 

По данным ресурса Jyllands Posten, до этого судно побывало в Мексике и Эквадоре, перевозило бананы и брокколи. Экипаж судна многонациональный, кроме россиян в него входили граждане Украины, Польши, Латвии, Эквадора и Индии. Конечная точка маршрута – Петербург.

Дания Россияне арест наркотики

Лента

Российские бомбардировщики нанесли удар по террористам в Идлибе

Сегодня, 17:38

Британские врачи получили право не обслуживать расистов и гомофобов

Сегодня, 17:03

В Дании арестованы 6 россиян. Их подозревают в контрабанде наркотиков

Сегодня, 15:35

В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд

Сегодня, 14:53

Украинцы просят Богородицу «отпугнуть» от них людей, эвакуированных из китайского Уханя

Сегодня, 14:21

Турция перебросила в Идлиб дополнительную военную технику

Сегодня, 13:32

Пентагон планирует оснастить гиперзвуковыми ракетами подлодки «Вирджиния»

Сегодня, 12:10

Погибший стрелок из немецкого Ханау оставил на компьютере признание

Сегодня, 11:39

В Канаде столкнулись около 200 автомобилей, двое погибших и десятки пострадавших

Сегодня, 09:50

В Сети появилось видео дорожного инцидента с бронеавтомобилями РФ и США в Сирии

Сегодня, 09:24

В панаме задержана подлодка с 5 тоннами кокаина и колумбийским экипажем на борту

Сегодня, 08:44

В Германии неизвестные открыли огонь по людям, 8 человек убиты

Сегодня, 07:51

Командир ВСУ забил до смерти подчиненного перед строем

Вчера, 17:59

На Украине признали добычу угля нерентабельной. Шахты будут закрывать

Вчера, 15:25

На Украине анонсировали пенсионную реформу

Вчера, 13:16

Бельгийские археологи нашли поленницы из человеческих костей

Вчера, 12:06

Британка играла на скрипке во время операции на головном мозге

Вчера, 10:50

Сайт знакомств назвал национальности самых некрасивых людей. Российские мужчины на 3 месте

Вчера, 09:03

Национальная армия Ливии заявила об уничтожении турецкого сухогруза с оружием

18-02-2020, 17:35

Американские бойскауты просят защитить их от банкротства

18-02-2020, 16:22

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle