Пентагон планирует оснастить гиперзвуковыми ракетами подлодки «Вирджиния»

Военное руководство США предложили включить в оборонный бюджет на 2021 год расходы на разработку гиперзвуковых ракет для подлодок. Выпуск новых ракет планируется наладить к 2028 году. Они будут размещаться на АПЛ «Вирджиния».

Сама разработка и все связанные с ней исследования, по мнению специалистов ВМС, будут стоить бюджету около $1 млрд. Создание новых вооружений осуществляется в рамках одобренной властями концепции молниеносного удара. По данным института ВМС США (USNI) , пуски гиперзвуковых ракет будут возможны как из надводного, так и подводного положения.

Американская концепция нацелена на то, чтобы любой объект в любой точке мира мог быть уничтожена мене, чем за 60 минут. Особенно американцев задевает тот факт, что в России подобное оружие уже поставлено на поток.