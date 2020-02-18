Погибший стрелок из немецкого Ханау оставил на компьютере признание

Трагические события в городе Ханау (ФРГ), закончившиеся гибелью 11-ти человек, были делом рук одного человека – мужчины средних лет, чье тело было обнаружено полицейским спецназом в его собственной квартире, пишет издание Bild .

Согласно информации, полученной от источника, преступник оставил в квартире письменное признание, а также видеозапись на своем компьютере. Текст полицейскими не раскрывается, однако по данным СМИ, речь в нем идет, в том числе о необходимости «истребления некоторых народов», заполонивших Германию.

Ранее сообщалось, что рядом с трупом стрелка находилось еще одно тело неизвестного. Издание уточняет, что «неизвестный» – это мать подозреваемого, погибшая насильственной смертью. В публикации также отмечается, что среди застреленных посетителей кафе-кальянных были курды.

По последним данным, жертвами стрелка стали 9 человек, также погиб он сам и его мать. Преступление совершено накануне вечером.