Погибший стрелок из немецкого Ханау оставил на компьютере признание

Сегодня, 11:39

Александр Зуев

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Погибший стрелок из немецкого Ханау оставил на компьютере признание

Трагические события в городе Ханау (ФРГ), закончившиеся гибелью 11-ти человек, были делом рук одного человека – мужчины средних лет, чье тело было обнаружено полицейским спецназом в его собственной квартире, пишет издание Bild.

  

Согласно информации, полученной от источника, преступник оставил в квартире письменное признание, а также видеозапись на своем компьютере. Текст полицейскими не раскрывается, однако по данным СМИ, речь в нем идет, в том числе о необходимости «истребления некоторых народов», заполонивших Германию. 

Ранее сообщалось, что рядом с трупом стрелка находилось еще одно тело неизвестного. Издание уточняет, что «неизвестный» – это мать подозреваемого, погибшая насильственной смертью. В публикации также отмечается, что среди застреленных посетителей кафе-кальянных были курды. 

По последним данным, жертвами стрелка стали 9 человек, также погиб он сам и его мать. Преступление совершено накануне вечером.

Германия стрелок жертвы признание

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