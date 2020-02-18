В Канаде столкнулись около 200 автомобилей, двое погибших и десятки пострадавших

Два человека погибли и более 70-ти получили травму в результате массового ДТП с участием 200 машин близ Монреаля (Канада). Несмотря на то, что инцидент произошел накануне, информация считается предварительной и периодически уточняется в сторону увеличения числа пострадавших.

По данным «Радио-Канада », тела погибших из искореженного автомобиля доставали несколько часов. Есть версия, что именно этот автомобиль стал причиной массового ДТП, врезавшись в бензовоз. Огромную машину развернуло, и она заблокировала трассу.

Среди попавших в аварию есть и школьный автобус. Вместе с тем, до сих пор не ясно, были ли в нем дети. Отмечается, что столкновению машин способствовали образовавшаяся на дороге корка льда и плохая видимость.