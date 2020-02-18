В панаме задержана подлодка с 5 тоннами кокаина и колумбийским экипажем на борту

Сегодня, 08:44

Александр Зуев

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В панаме задержана подлодка с 5 тоннами кокаина и колумбийским экипажем на борту

Панамские военные из подразделения Senan (воздушно-морская служба) обнаружили и задержали погружное судно кустарного производства, управляемое четырьмя колумбийцами. После доставки в порт с борта субмарины было выгружено 5 тонн кокаина, упакованного в непромокаемые мешки.

  

«Senan изъяла более пяти тонн наркотиков на погружном судне к северо-востоку от Бокас-дель-Торо. По делу задержаны четыре гражданина Колумбии», – приводит РЕН.ТВ сообщение военных. 

Отмечается, что это самое крупное подводное судно, изготовленное кустарным способом, из всех, что были задержаны в последние годы. Вес изъятых наркотиков, перевозившихся морем, также является рекордным. 

Ранее сообщалось, что в «Андском наркотреугольнике» находится 90 процентов мировых нелегальных плантаций коки. В этот треугольник входят территории Колумбии, Боливии и Перу. Остальные 10 процентов распределены между другими странами Латинской Америки.

Панама подлодка кокаин

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