В панаме задержана подлодка с 5 тоннами кокаина и колумбийским экипажем на борту

Панамские военные из подразделения Senan (воздушно-морская служба) обнаружили и задержали погружное судно кустарного производства, управляемое четырьмя колумбийцами. После доставки в порт с борта субмарины было выгружено 5 тонн кокаина, упакованного в непромокаемые мешки.

«Senan изъяла более пяти тонн наркотиков на погружном судне к северо-востоку от Бокас-дель-Торо. По делу задержаны четыре гражданина Колумбии», – приводит РЕН.ТВ сообщение военных.

Отмечается, что это самое крупное подводное судно, изготовленное кустарным способом, из всех, что были задержаны в последние годы. Вес изъятых наркотиков, перевозившихся морем, также является рекордным.

Ранее сообщалось, что в «Андском наркотреугольнике» находится 90 процентов мировых нелегальных плантаций коки. В этот треугольник входят территории Колумбии, Боливии и Перу. Остальные 10 процентов распределены между другими странами Латинской Америки.