На Украине признали добычу угля нерентабельной. Шахты будут закрывать

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Минэнерго Украины заявило о планах по созданию для шахтеров рабочих мест в других отраслях промышленности. Правительство начало выделять деньги для покрытия долгов по зарплате, но при этом предупредило о грядущих сокращениях. Чиновники признали, что добыча собственного угля чрезвычайно затратна и нерентабельна.
По словам главы Минэнерго Оржеля, ведомство в ближайшее время займется внедрением программы по переориентации горняков и трансформацией всей угледобывающей промышленности.
Он добавил, что независимо от того, работают шахтеры или нет, Киев вынужден закупать для ТЭЦ за границей антрацитный уголь, поскольку его не добывает ни одна из украинских шахт. Кроме того, в связи с изменением климата такого количества угля Украине больше не надо, отметил министр.
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