На Украине признали добычу угля нерентабельной. Шахты будут закрывать

Сегодня, 15:25

Александр Зуев

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На Украине признали добычу угля нерентабельной. Шахты будут закрывать

Минэнерго Украины заявило о планах по созданию для шахтеров рабочих мест в других отраслях промышленности. Правительство начало выделять деньги для покрытия долгов по зарплате, но при этом предупредило о грядущих сокращениях. Чиновники признали, что добыча собственного угля чрезвычайно затратна и нерентабельна. 

По словам главы Минэнерго Оржеля, ведомство в ближайшее время займется внедрением программы по переориентации горняков и трансформацией всей угледобывающей промышленности. 

«Мы становимся более эффективными - а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике, надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места. Правительство, уважая труд шахтеров, ищет, как реализовать задуманное. Мы хотим, чтобы эти люди нашли новую работу, а не были вынуждены лезть в шахты, подвергаться опасности. Мы хотим, чтобы дети шахтеров не боялись, что они не увидят вечером отца. Мы должны сохранить детям родителей», – цитирует Оржеля издание NewsOne

Он добавил, что независимо от того, работают шахтеры или нет, Киев вынужден закупать для ТЭЦ за границей антрацитный уголь, поскольку его не добывает ни одна из украинских шахт. Кроме того, в связи с изменением климата такого количества угля Украине больше не надо, отметил министр.

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