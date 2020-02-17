На Украине анонсировали пенсионную реформу

Сегодня, 13:16

Александр Зуев

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На Украине анонсировали пенсионную реформу

В Администрации украинского президента заявили, что повышение пенсионного возраста в «незалежной» неизбежно, от этого никуда не деться. По данным канала NewsOne, к первому апреля текущего года пенсионный возраст мужчин и женщин сравняется, составив 60 лет. При этом, чтобы получить пенсию, мужчинам необходимо доказать 35 лет трудового стажа, а женщинам – 30. 

К 2028 году количество лет трудового стажа, необходимого для оформления пенсии, станет одинаковым как для мужского населения, так и для женского – 35 лет. Эксперты назвали эту систему «скрытым повышением пенсионного возраста». 

«Многие из нынешних 45-50 летних к 2028 году не будут иметь необходимых 35 лет стажа и им придется работать до 63-65 лет», – цитирует издание пенсионного эксперта Виктора Колбуна. 

По мнению другого эксперта – Олега Пендзина, по-настоящему за пенсионеров возьмутся после принятия радой двух самых актуальных на сегодня законов – о продаже земель и Трудового кодекса.

Украина пенсионная реформа

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На Украине анонсировали пенсионную реформу

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