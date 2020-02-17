Бельгийские археологи нашли поленницы из человеческих костей

Сегодня, 12:06

Александр Зуев

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Бельгийские археологи нашли поленницы из человеческих костей

В Восточной Фландрии (Бельгия) близ католического храма проводящие раскопки археологи обнаружили целые залежи человеческих костей и черепов, аккуратно сложенных в поленницы, сообщило издание Brussels Times

Сложены они в основном из бедренных костей и костей голени. В штабелях также имеются ниши, которые заполнены черепами. По большей части останки принадлежат взрослым людям, жившим примерно в 15 веке. Однако сами постройки из костей ученые отнесли к более позднему времени – 17-18 векам. 

Археологи предположили, что поленницы появились постепенно, по мере освобождения кладбищенской земли для новых захоронений. Человеческие кости нельзя было просто так выкинуть за пределы кладбища, поэтому для них создавались специальные хранилища – оссуарии.

Бельгия археологи кости

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