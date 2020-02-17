Сайт знакомств назвал национальности самых некрасивых людей. Российские мужчины на 3 месте

Сегодня, 09:03
Американский сайт знакомств «Красивые люди» (beautifulpeople.com), в базе которого только привлекательные мужчины и женщины, опубликовал очередной рейтинг. Согласно представленному списку, самыми некрасивыми мужчинами являются ирландцы. Среди женщин пальма первенства по «уродству» передана немкам.
Кто красив, а кто нет, определяют сами члены сообщества. На отзывы о фотографии новичка администрация дает двое суток. После этого его профиль либо удаляют, либо оставляют, признав привлекательным. В конце «отчетного» периода информацию об удаленных фото систематизируют и составляют новый рейтинг.
Самые симпатичные мужчины, оказывается, живут в Швеции, Бразилии и Дании. А что касается самых красивых женщин, то это норвежки, шведки и жительницы Исландии.
Сегодня, 09:03
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