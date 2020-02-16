Бундестаг призвал правительство ФРГ не оскорблять Россию развертыванием войск у ее границ

Немецкие депутаты осудили планы НАТО по развертыванию войск у российских границ в рамках учения «Защитник Европы», которое должно состоятся в марте текущего года. Ранее в альянсе похвастались, что нынешние маневры станут крупнейшими за последние десятилетия, а в Восточную Европу будет впервые отправлена американская дивизия с тяжелой бронетехникой.

«То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, – оскорбление российского населения и многих людей в других странах бывшего СССР, ведь это их предки принесли самую большую жертву и приложили самые большие усилия к освобождению Европы от фашизма в годы Второй мировой войны», – приводит RT обращение депутатов Бундестага от Левой партии к федеральному правительству.

Парламентарии подчеркнули, что вместо того, чтобы чему-то научиться на примере Второй мировой, правительство все пытается доказать Америке свою полезность в качестве логистического центра для переброски войск к восточным рубежам НАТО. Причем германские войска за последние 6 лет провели у российских границ учений в 4 раза больше, чем россияне со своей стороны, отметили политики.

Они добавили, что ждут от правительства совсем иного: энергичных шагов, направленных на ослабление напряженности в Европе и укрепление системы коллективной безопасности.