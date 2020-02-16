Бундестаг призвал правительство ФРГ не оскорблять Россию развертыванием войск у ее границ

Сегодня, 13:16

Александр Зуев

0

Image
Бундестаг призвал правительство ФРГ не оскорблять Россию развертыванием войск у ее границ

Немецкие депутаты осудили планы НАТО по развертыванию войск у российских границ в рамках учения «Защитник Европы», которое должно состоятся в марте текущего года. Ранее в альянсе похвастались, что нынешние маневры станут крупнейшими за последние десятилетия, а в Восточную Европу будет впервые отправлена американская дивизия с тяжелой бронетехникой. 

«То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, – оскорбление российского населения и многих людей в других странах бывшего СССР, ведь это их предки принесли самую большую жертву и приложили самые большие усилия к освобождению Европы от фашизма в годы Второй мировой войны», – приводит RT обращение депутатов Бундестага от Левой партии к федеральному правительству. 

Парламентарии подчеркнули, что вместо того, чтобы чему-то научиться на примере Второй мировой, правительство все пытается доказать Америке свою полезность в качестве логистического центра для переброски войск к восточным рубежам НАТО. Причем германские войска за последние 6 лет провели у российских границ учений в 4 раза больше, чем россияне со своей стороны, отметили политики. 

Они добавили, что ждут от правительства совсем иного: энергичных шагов, направленных на ослабление напряженности в Европе и укрепление системы коллективной безопасности.

ФРГ Бундестаг учение Россия

Лента

Национальная армия Ливии заявила об уничтожении турецкого сухогруза с оружием

Сегодня, 17:35

Американские бойскауты просят защитить их от банкротства

Сегодня, 16:22

Бундестаг призвал правительство ФРГ не оскорблять Россию развертыванием войск у ее границ

Сегодня, 13:16

«Впитал» с молоком матери: женщина покормила малыша грудью после автозагара

Сегодня, 12:01

В Алматы сотрудники госбезопасности пресекли акт терроризма

Сегодня, 11:21

Британский профессор назвала «единственный способ» спасения планеты: вымирание человечества

Сегодня, 10:55

В Китае от коронавируса скончался руководитель госпиталя по его лечению

Сегодня, 09:14

На Украине закроются все детские дома

Сегодня, 09:11

Украинские СМИ уличили свой ОПК в поставках самолетных двигателей в Россию

Вчера, 17:34

Первая зараженная коронавирусом гражданка РФ будет лечиться в Японии

Вчера, 16:52

В Камеруне бандиты вырезали полдеревни, в то числе 14 детей

Вчера, 11:07

Ревнивый мужчина «опечатал» свою жену суперклеем

Вчера, 10:07

В Бразилии полицейский открыл огонь на карнавале. Пятеро ранены

Вчера, 07:57

США разочарованы позицией ведущих стран ЕС по «Северному потоку-2»

16-02-2020, 09:54

Неизвестные вновь обстреляли военную базу коалиции в Багдаде

16-02-2020, 09:21

Семейная пара нашла в болгарском перце живую лягушку

16-02-2020, 08:49

В Китае рассказали о возможной смертной казни за нарушения во время эпидемии коронавируса

15-02-2020, 23:30

На Украине умерла 8-летняя девочка, старевшая каждый год на 8-10 лет

15-02-2020, 09:53

Американские СМИ лоббируют интересы ПНС Ливии – расследование немецких журналистов

14-02-2020, 19:30

Американский блогер построил повозку и запряг в нее четвероногого робота

14-02-2020, 13:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle