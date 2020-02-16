В Алматы сотрудники госбезопасности пресекли акт терроризма

Казахстанские контрразведчики в ходе оперативных мероприятий задержали в Алматы двух экстремистов – адептов радикального деструктивного религиозного учения. Активисты запрещенной в Казахстане группировки готовили в столице крупный теракт и были задержаны накануне его проведения.

В ходе обысков по месту их проживания из тайников были изъяты готовое к применению взрывное устройство с металлическими поражающими элементами, комплектующие для изготовления новых СВУ, оружие, а также мобильные телефоны с фотографиями и видеосъемкой мест (объектов), где предполагалось проведение террористических актов.

«На указанные лица возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма (статья 255 УК РК) и пропаганды терроризма (статья 256 УК РК)», – говорится в сообщении КНБ.

Задержанные арестованы, с ними проводятся следственные действия. Расследование дела и проведение оперативных мероприятий продолжается.