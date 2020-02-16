На Украине закроются все детские дома

Сегодня, 09:11

Александр Зуев

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На Украине закроются все детские дома

На Украине в рамках проводимых реформ с этого года прекратили направлять детей в детские дома. Через 3 года они должны все закрыться, а на их базе планируется создать паллиативные реабилитационные центры. Госпрограмма предусматривает переход на новую систему, которая должна обеспечить воспитание детей в «семейной среде». То есть попавший в беду ребенок теперь будет направляться не в казенное учреждение, а в патронатную либо приемную семью. Но главный упор делается на то, чтобы дети оставались со своими родителями. 

«С 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка, а государство и общество будет осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребенка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах», цитирует РБК-Украина замминистра социальной политики страны Олега Коваля. 

По его словам, упомянутые центры, что откроются вместо детдомов обязаны будут помогать всем без исключения несовершеннолетним детям, вне зависимости от социального статуса. Какие суммы выделяются государством на реализацию этой программы, не сообщается.

Украина детские дома закрытие

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