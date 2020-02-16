В Китае от коронавируса скончался руководитель госпиталя по его лечению

В китайском городе Ухане после заражения новым коронавирусом умер руководитель одного из временных госпиталей, где занимаются лечением больных от этой болезни. Об этом сообщила газета «Жэньминь Жибао».

Директор госпиталя «Учан» Лю Чжимин ушел из жизни 17 февраля, заразившись коронавирусом COVID19. Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса», - отмечает издание. Подробности заражения медика не приводятся.

В ночь на 7 февраля умер офтальмолог Ли Вэньлян. Он был в числе первых медработников, которые забили тревогу после вспышки нового коронавируса. Врач заразилмя от пациентов, которым оказывал помощь.

Напомним, о вспышке нового китайского коронавируса стало известно в последний день 2019-ого года. Тогда говорилось о 27 госпитализированных с опасной пневмонией, которая развилась после заражения коронавирусом.

Минуло только полтора месяца, но в одной только провинции Хубэй, которая стала эпицентром заражения, количество инфицированных приближается к 55 тысячам. Общее количество заразившихся уже больше 70 тысяч. Количество умерших уже перевалило за 1700.

В ВОЗ прогнозируют, что коронавирус может поразить примерно две трети жителей Земли.

Но есть и хорошие новости. В Китае 16 февраля началось массовое производство лекарства, которое может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.

Речь идет о препарате, который известен как «Фавипиравир», или «Авиган».