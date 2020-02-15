Украинские СМИ уличили свой ОПК в поставках самолетных двигателей в Россию

Сегодня, 17:34

Александр Зуев

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Украинские СМИ уличили свой ОПК в поставках самолетных двигателей в Россию

Оборонные предприятия Украины продолжают военно-техническое сотрудничество со «Страной-агрессором: недавно в Таганрог на авиазавод им. Бериева были поставлены два двигателя для самолета-амфибии Бе-200, строящегося для нужд ВМФ РФ, сообщает «Промышленный портал». 

«14 февраля 2020 года с аэродрома ТАНТК им. Г.М. Бериева поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России оснащается двумя украинскими двигателями Д-436ТП», – говорится в сообщении. 

По данным ресурса, цена одного двигателя составляет $2,5 млн. Согласно программе вооружения, в течение последующих семи лет для нужд всех российских флотов должно быть построено 16 таких самолетов, отмечается в материале. 

Сообщается также, что ранее российское руководство отклонило вопрос о замене украинских двигателей на франко-российские силовые установки из-за наличия в них комплектующих производства стран НАТО.

Украина Россия поставка двигателей

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Украинские СМИ уличили свой ОПК в поставках самолетных двигателей в Россию

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