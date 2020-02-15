Украинские СМИ уличили свой ОПК в поставках самолетных двигателей в Россию

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Оборонные предприятия Украины продолжают военно-техническое сотрудничество со «Страной-агрессором: недавно в Таганрог на авиазавод им. Бериева были поставлены два двигателя для самолета-амфибии Бе-200, строящегося для нужд ВМФ РФ, сообщает «Промышленный портал».
По данным ресурса, цена одного двигателя составляет $2,5 млн. Согласно программе вооружения, в течение последующих семи лет для нужд всех российских флотов должно быть построено 16 таких самолетов, отмечается в материале.
Сообщается также, что ранее российское руководство отклонило вопрос о замене украинских двигателей на франко-российские силовые установки из-за наличия в них комплектующих производства стран НАТО.
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