В Камеруне бандиты вырезали полдеревни, в то числе 14 детей

Банда вооруженных людей напала одно из поселений в южной части Камеруна. Они убивали всех, кто попадался на пути. Погибли свыше 20 мирных жителей, среди которых 14 детей. Большинству из них не исполнилось и 5-ти лет.

«В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек», – цитирует AFP представителя ООН Джеймс Нунан.

Она уточнила, что возраст 9-ти погибших детей менее 5 лет. Кроме того, бандиты не пожалели двух женщин, державших на руках младенцев.

Издание поясняет, что в южной части Камеруна находится территория с англоязычным населением. Сами себя они называют «Амбазония». Ранее эти земли принадлежали Британии. В начале 1960-х Южный Камерун получил независимость и объединился с остальной частью франкоязычного Камеруна. Однако взаимопонимания между жителями теперь уже одной страны до сих пор нет.