В Камеруне бандиты вырезали полдеревни, в то числе 14 детей

Банда вооруженных людей напала одно из поселений в южной части Камеруна. Они убивали всех, кто попадался на пути. Погибли свыше 20 мирных жителей, среди которых 14 детей. Большинству из них не исполнилось и 5-ти лет.
Она уточнила, что возраст 9-ти погибших детей менее 5 лет. Кроме того, бандиты не пожалели двух женщин, державших на руках младенцев.
Издание поясняет, что в южной части Камеруна находится территория с англоязычным населением. Сами себя они называют «Амбазония». Ранее эти земли принадлежали Британии. В начале 1960-х Южный Камерун получил независимость и объединился с остальной частью франкоязычного Камеруна. Однако взаимопонимания между жителями теперь уже одной страны до сих пор нет.
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