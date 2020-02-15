Ревнивый мужчина «опечатал» свою жену суперклеем

Часто бывающий в командировках 36-летний строитель из небольшой кенийской деревни, однажды «порывшись» в телефоне супруги, нашел несколько сообщений, которые якобы доказывали неверность его возлюбленной. Мужчина, его имя Деннис, почему-то решил, что жена изменяет ему уже около 10 лет.

Он был настолько раздосадован, что решил отомстить безо всяких выяснений отношений. Ревнивец купил тубу с суперклеем, позвал соседа, и вместе они связали женщину. Потом он залил ей причинное место клеем.

Узнав об этом, другие соседи решили линчевать Денниса, но вовремя подоспела полиция и задержала мучителя. А женщину срочно доставили в больницу – ей потребовалась операция, пишет The Sun .

Издание добавило, что пострадавшая испытывала мучительные боли не только от разъедающего плоть токсичного состава клея, но и от того, что не могла сходить в туалет.