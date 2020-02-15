В Бразилии полицейский открыл огонь на карнавале. Пятеро ранены

В Бразилии полицейский в гражданской одежде, находившийся в зоне проведения карнавала для обеспечения общественной безопасности, открыл огонь на поражение по участникам шествия, которые, по предварительным данным, пытались его ограбить.
Инцидент произошел в воскресенье в Сан-Паулу. По данным ресурса Globo.com, полицейский молниеносно отреагировал на нападение и всадил пулю в грабителя. Затем раздались еще 4 выстрела. На сколько точными и необходимыми они были, пока неясно. При этом известно, что пострадали две девушки, задействованные в карнавале в качестве актрис.
Так или иначе, вечером полицейский департамент опубликовал релиз, в котором назвал случившееся попыткой группового ограбления.
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