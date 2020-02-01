В Китае рассказали о возможной смертной казни за нарушения во время эпидемии коронавируса

Власти Китая пригрозили всем чиновникам и рядовым гражданам, которые будут допускать во время эпидемии коронавируса серьезные нарушения, смертной казнью. Она предусмотрена уголовным кодексом КНР, сообщают РИА Новости.

На сайте Второго народного суда средней ступени Пекина появилась информация, где граждан предупреждают об ответственности за коррупцию, производство и сбыт контрафактных медикаментов, причинении тяжкого вреда врачам, а также умышленном заражении других людей коронавирусом. Наказание предусмотрены очень суровые, в том числе и казнь.

В данный момент зарегистрировано 21 преступление. Из них по 4 фигуранты могут быть казнены. Об их проступках не сообщается, но известно, что пациентов с подтвержденным коронавирусом, а также его носителей, отказывающихся находиться в карантинной зоне и от лечения, которые бывают при этом в общественных местах и транспорте, могут приговорить к «вышке».

Смертная казнь грозит также людям, которые во время эпидемии нанесут медработникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями. К этому пункту отнесли также проступки злоумышленников, которые повредят одежду медперсонала или плюнут им в лицо. Правда, есть приписка о том, что смертная казнь возможна, если после этого медработник заразится коронавирусом.

К чиновникам высшая мера может быть применима, если они начнут злоупотреблять служебным положением с целью растраты и хищения средств, целевое предназначение которых - предотвращение и контроль различного рода бедствий, в том числе инфекционные эпидемии.

Лишиться головы на плечах рискуют дельцы и руководители предприятий, которые будут производить и сбывать поддельные или некачественные препараты, предназначенные для лечения инфекционных заболеваний. В данном случае - коронавируса Covid-19.

Ранее СМИ сообщили о казни чиновника из КНДР. Мужчина прибыл из Китая и был отправлен на карантин - находиться в нем должен был дома. Мужчина нарушил предписание и отправился в баню. Как только об этом стало известно властям, его тотчас же расстреляли.

Южнокорейские СМИ, которые освещали этот инцидент с казнью, сообщали, что в КНДР пообещали всех, кто нарушит карантин по коронавирусу, судить по законам военного времени.