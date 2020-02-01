На Украине умерла 8-летняя девочка, старевшая каждый год на 8-10 лет

Сегодня, 09:53

Александр Зуев

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На Украине умерла 8-летняя девочка, старевшая каждый год на 8-10 лет

В небольшом селе в Волынской области умерла девочка 8-ми лет, биологический возраст которой соответствовал примерно 70-ти годам. Причина в редкой генной мутации – синдроме Хатчинсона-Гилфорда. Каждый год эта страшная болезнь отнимала у ребенка до 10 лет жизни, не давая врачам никаких шансов на победу. 

 

«Ее биологический возраст "накрутил" на целых 70 лет. Страшная болезнь каждый прожитый ребенком год засчитывала за 8-10. Всего в нашей стране (Украине) двое малышей с таким недугом, и обе – девочки. А во всем мире зафиксировали около 100 случаев такой болезни», – цитирует издание «В час пик» заведующего детской областной больницы Ляшенко. 

Он добавил, что этот генетический дефект не лечится, а последствия его ужасны: организм изнашивается быстрыми темпами, кожа стареет, волосы выпадают, страдают суставы. Маленького человечка начинают мучить недуги пожилых людей. 

Более распространенное название болезни – «прогерия». При ней у человека формируется характерная внешность. Как правило, это крупная голова с уменьшенной лицевой частью, и небольшой рост.

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Украина прогерия смерть девочки

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