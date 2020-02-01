Американские СМИ лоббируют интересы ПНС Ливии – расследование немецких журналистов

Сегодня, 19:30

Ольга Громова

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Американские СМИ лоббируют интересы ПНС Ливии – расследование немецких журналистов

Немецкое издание Zuerst раскрыло информацию, кто распространяет слухи о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Известно, что в докладах американских инспекторов государственного департамента США и Пентагона говорится о присутствии российских бойцов ЧВК «Вагнера» на территории североафриканской страны. Вашингтон настаивает, что за последние месяцы на территорию Ливии прибыло 600 -1200 «вагнеровцев». При этом власти США заявляют, что российские бойцы являются основным дестабилизирующим фактором в Ливии и мешают американцам проводить там операции.

С помощью специалистов издания Zuerst удалось выйти к истокам данных слухов. В частности, немецкие репортеры нашли соглашения, заключенные между так называемым Правительством национального согласия Файеза Сарраджа и американскими компаниями. В документе также значились услуги СМИ. Кроме того, в договоре прописана информация о лоббировании интересов триполитанского ПНС политиками США. Специалисты ФАН, опираясь на данный документ, провели собственное расследование. Выяснилось, что слухи о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии начали распространяться после вмешательства американских компаний.

Журналисты Zuerst также решили разобраться в конфликте противоборствующих сторон Ливии – ПНС и Палаты Представителей в Тобруке.

Известно, что западные издания продвигают тезис, что предводитель ЛНА Халиф Хафтар с помощью российских военных намерен спровоцировать гуманитарную катастрофу после взятия Триполи. Все эти вбросы направлены на создание мирного образа нелегитимного ПНС Ливии.

Из отчетов американской компании Mercury Public Affairs, находящихся в открытом доступе, становится очевидно, какую информацию должны тиражировать западные СМИ.

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Американские СМИ лоббируют интересы ПНС Ливии – расследование немецких журналистов

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