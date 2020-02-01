Американский блогер построил повозку и запряг в нее четвероногого робота

Бывший телеведущий известной передачи про «разрушителей легенд» Сэвидж, а ныне блогер продемонстрировал способности собаки-робота Spot, переданного ему производителем (Boston Dynamics) для испытаний.

Сэвидж за несколько дней изготовил изящную повозку в виде кресла и запряг в нее Спота. Робот не обманул ожиданий и, действительно, на время превратился в рикшу. Правда, сначала не всё шло гладко. «Пёс» вышагивал медленно и неуверенно, иногда «тупил», двигаясь рывками, плохо преодолевал подъемы.

Специалист компании-разработчика «поколдовал» над ним, и кое-что удалось исправить. Сам же Сэвидж, являющийся кроме прочего актером и профессионалом в области спецэффектов, пообещал снять и выложить в YouTube новые ролики с участием Спота.