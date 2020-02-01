В Нигерии от неизвестной лихорадки умерли не менее 15 человек

Пока весь мир обеспокоен темпами распространения нового китайского коронавируса, стало известно о вспышке еще одного неизвестного заболевания. Она зафиксирована в Нигерии, в штате Бенуэ. Об этом сообщило в своей публикации британское издание Daily Express.

Нигерийские медики сообщили, что на данный момент известно о 15 умерших и о 104 зараженных.

Симптомы похожи на лихорадку Ласса и желтую лихорадку, но клинические исследования показали, что ни одной из них оно не является. Больные жалуются на сильные отеки, рвоту и диарею.

Правительство Нигерии уже заявило о начале эпидемии.

Еще одно британское издание The Independent передает, что очаг вспышки неизвестной лихорадки находится в юго-восточном районе столицы Нигерии города Абуджа.

Первый случай заболевания пришелся на январь текущего года. Медики констатировали, что все 15 человек умерли в течение двух суток с момента заражения.

Напомним, от китайского коронавируса умерли уже более 1300 человек.