Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища

Внук Назарбаева, экс-президента Казахстана, Айсултан попросил в Британии политического убежища, поскольку испытывает давление со стороны своей семьи. Он также сообщил о своем намерении перевернуть казахстанскую власть и построить новое государство.
По его словам, он оказался в центре этой ненасытной жадности. Он также отметил, что все подробности этой истории люди смогут узнать из его интервью журналистам Times.
Осень прошлого года 29-летнего внука Назарбаева привлекли в Британии к суду за активное сопротивление полиции, он даже укусил одного из правоохранителей. При этом медицинское обследование показало, что Айсултан находился в состоянии наркотического опьянения. Судья приговорил его к 18-ти месяцев условно и обязательному лечению от наркозависимости.
Ранее он также заявлял, что Назарбаев приходится ему не дедом, а отцом.
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