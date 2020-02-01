Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища

Сегодня, 13:17

Александр Зуев

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Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища

Внук Назарбаева, экс-президента Казахстана, Айсултан попросил в Британии политического убежища, поскольку испытывает давление со стороны своей семьи. Он также сообщил о своем намерении перевернуть казахстанскую власть и построить новое государство. 

«Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему! Всё дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана», – написал Айсултан в «Фейсбуке».

По его словам, он оказался в центре этой ненасытной жадности. Он также отметил, что все подробности этой истории люди смогут узнать из его интервью журналистам Times. 

Осень прошлого года 29-летнего внука Назарбаева привлекли в Британии к суду за активное сопротивление полиции, он даже укусил одного из правоохранителей. При этом медицинское обследование показало, что Айсултан находился в состоянии наркотического опьянения. Судья приговорил его к 18-ти месяцев условно и обязательному лечению от наркозависимости. 

Ранее он также заявлял, что Назарбаев приходится ему не дедом, а отцом.  

Британия Айсултан Назарбаев политическое убежище

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