Мужчины оказались более подвержены коронавирусу

Сегодня, 13:31

Сергей Нилов

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Мужчины оказались более подвержены коронавирусу

Ученые выяснили, что мужчины более подвержены коронавирусу, чем женщины. Об этом сообщает газета «Известие», ссылаясь на результаты проведенного исследования.

Ранее стало известно, что коронавирус почти не поражает детей. Тогда подобная избирательность тогда озадачила ученых, а теперь, когда обнаружилось, что большинство умерших - мужчины, озадачила еще больше.

Национальная комиссия здравоохранения Китая проанализировала половозрастной состав первых жертв нового китайского коронавируса, вызывающего тяжелую форму пневмонии. Оказалось, что две трети жертв уханьского вируса - представители сильного пола.

Российские эксперты подобную избирательность коронавируса объяснили наличием у жертв такой вредной привычки, как курение.

Они полагают, что вирусу легче проникнуть в легкие курящих и быстро развиться в атипичную форму пневмонии.

Впрочем, генетическая предрасположенность также не исключается.

Напомним, на сегодня коронавирус уже унес жизни свыше 1300 людей.

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