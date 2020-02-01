Власти Китая направили в Ухань для борьбы с коронавирусом еще 2,6 тысячи медработников

Китайские власти на борьбу со вспышкой коронавируса отправили в Ухань еще 2600 медицинских работников. Информацию об этом обнародовало Центральное телевидение Китая, акцентируя внимание на том, что решение было принято непосредственно главой КНР Си Цзиньпинем.

Подкрепление направляется в Ухань из сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск. В обязанности прибывших врачей и санитаров будет входить организация лечения больных новым видом коронавируса в госпитале "Хошэньшань" на базе больницы Тунцзи. Также они займутся пациентами клиники охраны здоровья матери и ребенка, которая располагается в районе Гунгу.

Как сообщают РИА Новости, в первом медучреждении врачи из подкрепления должны обустроить 860 коек, во втором - 700.

Напомним, о вспышке пневмонии, которую вызывает новый вид коронавируса, власти Китая сообщили 31 декабря минувшего года. В предновогодней суете многие просто не придали значения этому сообщению.

Вирус начал быстро распространяться по Уханю и вскоре вышел за его пределы, в том числе проник и за границы Китая. На сегодня известно о 1310 его жертвах. Количество зараженных превысило 48,2 тысячи. Выздоровели 3441 человека.