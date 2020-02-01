Родственник Гуайдо пытался провезти в Венесуэлу взрывчатку, спрятанную в фонарики

Сегодня, 10:54

Александр Зуев

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Родственник Гуайдо пытался провезти в Венесуэлу взрывчатку, спрятанную в фонарики

Венесуэльские силовики задержали на границе при въезде в страну Хуана Маркеса, приходящимся родным дядей главному оппозиционеру Хуану Гуайдо. О пропаже родственника Гуайдо сообщил во вторник, назвав это происками нынешнего режима. 

«Я расскажу вам, за что арестован этот господин (Маркес). Он провозил взрывоопасные материалы. У него были тактические фонарики, внутри которых в батарейном отсеке были химические вещества взрывчатого характера, предположительно синтетическое взрывчатое вещество С4», – приводит ТАСС заявление председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. 

Кроме того, у задержанного была найдена «флешка», с содержанием которой уже ознакомились спецслужбы. там был текст на английском языке, в котором рассказывалось о планируемых в Венесуэле акциях. Более подробную информацию о документе Кабельо дать отказался по «соображениям безопасности». 

Ранее Гуайдо назвал своего дядю «честным и смелым» человеком, знающим ценность борьбы за свободу.

Венесуэла Хуан Маркес арест

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