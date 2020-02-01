Родственник Гуайдо пытался провезти в Венесуэлу взрывчатку, спрятанную в фонарики

Венесуэльские силовики задержали на границе при въезде в страну Хуана Маркеса, приходящимся родным дядей главному оппозиционеру Хуану Гуайдо. О пропаже родственника Гуайдо сообщил во вторник, назвав это происками нынешнего режима.
Кроме того, у задержанного была найдена «флешка», с содержанием которой уже ознакомились спецслужбы. там был текст на английском языке, в котором рассказывалось о планируемых в Венесуэле акциях. Более подробную информацию о документе Кабельо дать отказался по «соображениям безопасности».
Ранее Гуайдо назвал своего дядю «честным и смелым» человеком, знающим ценность борьбы за свободу.
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