В Австралии педофил насиловал девочку в туалете, пока мать пыталась сломать дверь

Австралиец по имени Энтони получил пожизненный срок за насилие над 7-летним ребенком и нанесение ножевых ранений двум взрослым людям, пытавшимся спасти девочку, в том числе ее матери. Инцидент произошел в 2018 году в студии танцев для детей.

По данным Daily Telegraph , 56-летний мужчина, зайдя в студию в конце занятий, схватил девочку и заперся с ней туалете. Там он ударил ее по лицу, связал и, угрожая ножом, стал насиловать. Весь процесс записывал на мобильник.

Мать девочки, ожидавшая на улице и обеспокоенная ее отсутствием, пошла в раздевалку. Услышав крики из туалета, она стала стучать в дверь. Ей даже удалось сломать запор, но, когда она потянулась к дочери, преступник ударил ее ножом. Прибежавший на шум мужчина тоже получил ножевое ранение. Скрутить педофила удалость, когда у туалета оказались несколько мужчин.

На суде мужчина просил не наказывать его строго, поскольку находился тогда под воздействием наркотиков. Однако суд остался непреклонен. При этом издание отмечает, что сидеть Энтони придется, видимо, недолго – у него обнаружена злокачественная опухоль.