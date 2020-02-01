Зеленский уволил Богдана и назначил нового главу своего офиса

Зеленский одним указом снял с должности главу президентского офиса Андрея Богдана и назначил вместо него своего помощника Андрея Ермака. При этом он отметил, что трудно работать в команде, в которой происходят конфликты.

«Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей и не бывает ничьих», – сказал президент агентству « Интерфакс Украина ».

На вопрос, много ли в президентском офисе сотрудников, которым он доверяет, Зеленский ответил, что работать приходится с разными людьми. Двух-трех человек он знает давно, с другими познакомился в ходе предвыборной гонки, третьих он узнал уже будучи президентом, ну а четвертая категория – это те, кто работал в администрации президента еще до него.

По словам главы государства, он долго не доверяет новичкам, но когда приходит это самое доверие, то его невозможно убедить в том, что этот человек занимается «чем-то там нехорошим».

Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали о неприязненных отношениях между Ермаком и Богданом.