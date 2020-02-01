Эквадорская полиция изъяла 3 тонны наркотиков, подготовленных для переправки в Европу

Сегодня, 13:23

Александр Зуев

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Эквадорская полиция изъяла 3 тонны наркотиков, подготовленных для переправки в Европу

В морском порту Гуаякиль (Эквадор) полицейские провели операцию по обнаружению и изъятию наркотиков, которая была разработана после получения оперативной информации. В результате правоохранители обнаружили более 3-х тонн героина. 

Пакеты с запрещенных веществом были уложены в 4-х контейнерах, причем один из них уже погрузили на судно, отправлявшееся в Бельгию. Три других ждали своей очереди. 

«Изъято 3178 килограмма хлоргидрата кокаина общей стоимостью 119 миллионов долларов», – цитирует РЕН.ТВ сообщение местного телеканала. 

Изъятие наркотиков в Эквадоре не редкость, но столь крупная партия в этом году полиции еще не попадалась. Злоумышленники расфасовали зелье в 200 брикетов, с нанесенными на них различными логотипами. Полицейские полагают, что наркотики принадлежат нескольким отправителям, объединившимся для единой поставки. В настоящее время правоохранители выясняют их личность.

Эквадор наркотики изъятие

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