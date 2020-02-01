Трамп похвастался новыми «супербыстрыми ракетами»

Сегодня, 10:09

Александр Зуев

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Трамп похвастался новыми «супербыстрыми ракетами»

Пентагон располагает большим количеством «супербыстрых ракет», которые в несколько раз быстрее обычных. Америка была вынуждена создать их, поскольку у русских уже появилось «нечто подобное», заявил Трамп.   

«У нас есть сверхбыстрые ракеты, огромное количество сверхбыстрых. Мы называем сверхбыстрыми, потому что они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее, чем обычная ракета. Нам это снова нужно, потому что у России есть нечто подобное», – приводит Politicus USA слова американского президента, выступившего перед губернаторами. 

По словам Трампа, Россия обогнала Америку в этом вопросе по вине Обамы, который не уделял должного внимания обороне страны. «Это очень плохо, это нехорошо», – добавил президент, попутно обвинив своего предшественника в «сливании в Россию разведданных стратегического значения». 

Напомним, в минувшую пятницу глава Пентагона Эспер заявил, что, устанавливая на подлодки ядерное оружие с боеголовками малой мощности, США хотят предотвратить локальные конфликты в различных регионах планеты. Он пояснил, что маломощные заряды снижают порог применения ЯО и предоставляет президенту варианты для сдерживания назревающих войн.

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