Трамп похвастался новыми «супербыстрыми ракетами»

Пентагон располагает большим количеством «супербыстрых ракет», которые в несколько раз быстрее обычных. Америка была вынуждена создать их, поскольку у русских уже появилось «нечто подобное», заявил Трамп.
По словам Трампа, Россия обогнала Америку в этом вопросе по вине Обамы, который не уделял должного внимания обороне страны. «Это очень плохо, это нехорошо», – добавил президент, попутно обвинив своего предшественника в «сливании в Россию разведданных стратегического значения».
Напомним, в минувшую пятницу глава Пентагона Эспер заявил, что, устанавливая на подлодки ядерное оружие с боеголовками малой мощности, США хотят предотвратить локальные конфликты в различных регионах планеты. Он пояснил, что маломощные заряды снижают порог применения ЯО и предоставляет президенту варианты для сдерживания назревающих войн.
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