Трамп похвастался новыми «супербыстрыми ракетами»

Пентагон располагает большим количеством «супербыстрых ракет», которые в несколько раз быстрее обычных. Америка была вынуждена создать их, поскольку у русских уже появилось «нечто подобное», заявил Трамп.

«У нас есть сверхбыстрые ракеты, огромное количество сверхбыстрых. Мы называем сверхбыстрыми, потому что они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее, чем обычная ракета. Нам это снова нужно, потому что у России есть нечто подобное», – приводит Politicus USA слова американского президента, выступившего перед губернаторами.

По словам Трампа, Россия обогнала Америку в этом вопросе по вине Обамы, который не уделял должного внимания обороне страны. «Это очень плохо, это нехорошо», – добавил президент, попутно обвинив своего предшественника в «сливании в Россию разведданных стратегического значения».

Напомним, в минувшую пятницу глава Пентагона Эспер заявил, что, устанавливая на подлодки ядерное оружие с боеголовками малой мощности, США хотят предотвратить локальные конфликты в различных регионах планеты. Он пояснил, что маломощные заряды снижают порог применения ЯО и предоставляет президенту варианты для сдерживания назревающих войн.