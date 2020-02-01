В Швейцарии на референдуме поддержали закон против гомофобии

В ходе референдума, который прошел в Швейцарии, жители этой страны поддержали идею введения закона, который предусматривает уголовное наказание за дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.

Почти две трети избирателей (63,1%) поддержали введение этого закона. Только в трех из двадцати шести швейцарских кантонов большинство населения оказалось против такого закона. Поэтому в стране будет введен закон, по которому работники общественных объектов и заведений сферы услуг не смогут отказывать клиентам из-за их ориентации.

За нарушение данного закона будет введено наказание в виде штрафа. Но также нарушитель может получить тюремный срок до трех лет.

Парламент страны еще в 2018 году одобрил расширение существующего закона против дискриминации на лиц нетрадиционной ориентации — ранее он защищал только от расовой дискриминации. Но противники данного закона смогли собрать 50 тыс подписей для проведения референдума. Впрочем, волеизъявление избирателей показало, что швейцарцы поддерживают введение наказания для гомофобов.

Стоит отметить, что подобные законы уже действуют во многих странах Евросоюза. Швейцарцы же отличаются более консервативными взглядами, поэтому данный закон вызвал жаркие споры в стране. Тем не менее, как показал референдум, большинство населения все же выступают против дискриминаций по признаку сексуальной ориентации.