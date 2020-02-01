В Пекине сообщили о снижении числа новых заражений коронавирусом

Сегодня, 11:36

Александр Зуев

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В Пекине сообщили о снижении числа новых заражений коронавирусом

Во всех китайских провинциях, кроме Хубэя, считающейся очагом вспышки инфекции, шестой день подряд снижается число зараженных коронавирусом (имеются в виду подтвержденные медиками случаи). 

Как передает РЕН.ТВ, со ссылкой на Минздрав КНР, впервые улучшение ситуации отмечено 3 февраля. 

«Положительная динамика прослеживается с 3 февраля, когда в стране выявили 3235 случаев заражения, в том числе за пределами Хубэй – 890. К 9 февраля цифра сократилась до 3062 и 444, соответственно», – говорится в сообщении

Представители медицинского ведомства уверены, что снижение скорости распространения вируса стало возможным благодаря предпринимаемым правительством мерам по предупреждению опасной болезни. 

Напомним, о вспышке новой инфекции в Хубэе стало известно в конце прошлого года. Согласно официальной информации, на сегодняшний день выявлено более 40 тыс. заразившихся, скончались от болезни – 908 человек.

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