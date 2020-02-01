Украинцы затравили тренера, повезшую своих гимнасток на соревнование в Москву

Украинские пользователи агрессивно отреагировали на выступление своих гимнасток на соревнованиях «Гран-при Москва 2020». Поводом для «выливания» в Сеть националистических эмоций стала фотография тренера Ирины Дерюгиной с Красной площади. Ее обвинили, как водится, в предательстве, неуважении родины, в отсутствии ума и пр.

Многие высказали возмущение по поводу того, как этой «ш…хе» доверили детей.

«Ну и … Кто тебе детей доверил, …? Наверное, какие-то мамы-потаскухи, которым всё равно, с кем дети находятся. Ты позор нашей страны!», – пишет некая Юлия Мглосек.

По мнению другого, Дерюгина «пробила дно», и лучше бы ей совсем не возвращаться. Третьему вдруг стало «стыдно за таких спортсменок».

«Так не уважать страну, в которой живешь! Нет ни ума, ни сердца», – расстроился очередной комментатор.

Правда нашлись и другие, более адекватные пользователи, напомнившие, тренер Дерюгина сделала для Украины куда больше, чем все эти критики-болтуны, страдающие «майданом головного мозга».