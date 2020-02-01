Джеки Чан пообещал миллион тому, кто создаст лекарство от нового вируса

Знаменитый актер Джеки Чан вознаградит миллионом юаней (около 9 млн. руб.) того, кто создаст препарат, способный победить коронавирус. Он отметил, что ключ к обузданию вируса находится в сфере науки и новейших технологий, и его нужно найти как можно скорее.

Актер уточнил, что отдаст обещанный миллион независимо от того, кто создаст вакцину – частное лицо или государственная лаборатория. По его словам, идея ускорить деньгами создание лекарства, конечно, наивная, но в данные момент ничем другим он помочь не может.

«Да и не в деньгах дело. Я не хочу, чтобы когда-то шумные улицы были пусты, и не хочу, чтобы мои соотечественники боролись с вирусом, пока некоторые из них не умрут, когда она должны наслаждаться жизнью», – приводит слова Джеки Чана Strait Times

Напомним, новый вирус, несмотря на беспрецедентные меры со стороны правительств разных стран, продолжает распространяться. По состоянию на воскресенье, число умерших от болезни достигло 811 человек. Количество заразившихся превысило 37 тысяч. Выписаны из больниц после успешного лечения чуть более 2,6 тыс. пациентов.