«Президент мира»: Зеленский похвастался своим имиджем в Европе после визита в Ватикан

Украинского президента и его супругу во время визита в Ватикан принял Папа Римский Франциск. Зеленский в ходе беседы отметил, что католический Престол смог бы внести свою лепту в дело урегулирования конфликта в Донбассе.

«Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня «Президентом мира» – вот такой у меня сейчас имидж в Европе», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он указал на важность того, что встреча с Франциском состоялась до очередного саммита стран нормандской четверки, которая пройдет в Германии. Зеленский также обратился к Папе с просьбой оказать помощь Киеву в освобождении украинских граждан, томящихся в застенках на территории «России, Крыма и Донбасса».

Кроме того, президент пригласил главу католической Церкви на Украину, подчеркнув, что среди украинских граждан он пользуется непререкаемым авторитетом.

По окончании встречи Зеленский выразил уверенность, что Франциск обязательно приедет, причем побывает не только в Киеве, но и на востоке страны, чтобы самому оценить происходящее.