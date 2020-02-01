Синоптики на 4 ближайших года спрогнозировали «адскую жару» с пожарами и штормами

Специалисты Метеорологического бюро Великобритании сделали долгосрочный прогноз погоды, в котором на ближайшие четыре года предсказали «адскую жару» с многочисленными пожарами и штормами на воде.

О том, что глобальное потепление - не миф, о котором пишут в новостях, россияне убедились уже нынешней зимой. Она стала самой мягкой за всю историю метеонаблюдений. Во многих регионах страны Крещение прошло без традиционных прорубей, а снег увидели только к средине зимы. Но это только «цветочки». Как следует из так называемого «прогноза десятилетия», в котором учтены и краткосрочные тренды, температура воздуха на планете будет только повышаться.

Как сообщает Phys.org со ссылкой на климатологов, до 2024 года температура будет подниматься ежегодно в пределах 1–1,6 °С.

«Последний пятилетний прогноз предполагает потепление из-за устойчиво высоких уровней парниковых газов», – приводит слова сотрудника Метеорологического бюро Дуга Смита ГТРК «Южный Урал».

Температура повысится в большинстве регионов, особенно ощутимо это будет в Европе, Северной Америке и Азии.

Синоптики в качестве наглядного примера с последствиями глобального потепления привели минувший год. Тогда тоже отмечалось аномальное тепло вследствие изменений климата.

Потепление лишь на один градус привело к масштабным лесным пожарам (вспомним Австралию), засухам и морским штормам. Увы, это всего лишь начало, констатируют климатологи.