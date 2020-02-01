Полиция Таиланда ликвидировала стрелка, убившего более 20 человек

Сотрудники таиландской полиции ликвидировали 32-летнего капрала национальной армии, устроившего бойню в торговом центре Terminal 21 в городе Корат. Об этом утром с места событий передал журналист канала Тхаи Рат .

«Преступник ликвидирован бойцами спецназа. Это произошло 15 минут назад. Нам сообщило об этом командование полицейского отряда спецназа», – рассказал журналист.

В МВД республики информацию подтвердили. В результате стрельбы, устроенной военнослужащим, погибли 25 человек, около 60-ти пострадали. По данным Минздрава, в настоящее время в больницах находится 21 человек, девятерым из них делаются операции. Остальные с легкими ранениями и травмами будут проходить лечение амбулаторно.

Как сообщалось ранее, кровавая трагедия началась в войсковой части, где «съехавший с катушек» капрал застрелил своего командира и двух солдат. Затем он угнал автомобиль и, подъезжая к торговому центру, открыл огонь по мирным людям. Добравшись до здания, он продолжил стрельбу, захватив заложников. Что заставило военного пойти на такой шаг, неизвестно. Мотивы преступления выясняются.