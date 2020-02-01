Полиция Таиланда ликвидировала стрелка, убившего более 20 человек

Сегодня, 08:33

Александр Зуев

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Полиция Таиланда ликвидировала стрелка, убившего более 20 человек

Сотрудники таиландской полиции ликвидировали 32-летнего капрала национальной армии, устроившего бойню в торговом центре Terminal 21 в городе Корат. Об этом утром с места событий передал журналист канала Тхаи Рат

«Преступник ликвидирован бойцами спецназа. Это произошло 15 минут назад. Нам сообщило об этом командование полицейского отряда спецназа», – рассказал журналист. 

В МВД республики информацию подтвердили. В результате стрельбы, устроенной военнослужащим, погибли 25 человек, около 60-ти пострадали. По данным Минздрава, в настоящее время в больницах находится 21 человек, девятерым из них делаются операции. Остальные с легкими ранениями и травмами будут проходить лечение амбулаторно. 

Как сообщалось ранее, кровавая трагедия началась в войсковой части, где «съехавший с катушек» капрал застрелил своего командира и двух солдат. Затем он угнал автомобиль и, подъезжая к торговому центру, открыл огонь по мирным людям. Добравшись до здания, он продолжил стрельбу, захватив заложников. Что заставило военного пойти на такой шаг, неизвестно. Мотивы преступления выясняются.

Таиланд стрелок капрал торговый центр

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