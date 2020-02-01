Видео массового убийства в Таиланде появилось в сети

Массовый расстрел устроил в городе Корат на северо-востоке Таиланда военнослужащий одной из частей. Местные СМИ сообщают о гибели, по меньшей мере, 12 человек. Есть десятки раненых.

Рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск угнал из своей части внедорожник и, прихватив также автомат, проехался на нем по городу города Накхон Ратчасима (Корат).

Во время передвижения по городу мужчина периодически открывал огонь из автоматической винтовки - стрелял по зданиям и по прохожим. У одного из торговых центров он намеренно остановился, расстрелял нескольких посетителей и взял в заложники 16 человек.

Агентство РИА Новости со ссылкой на издание Bangkok Post передает, что во время массового расстрела тайский стрелок вел прямую трансляцию в сети. А именно, на Фейсбук. Его аккаунт уже вычислен и деактивирован.

Кроме того, вооруженный военнослужащий сделал несколько селфи с автоматом, которые выложил в сети, а также залил видео атаки на прохожих.

Личность тайского стрелка уже удалось выяснить - это старший сержант Чакрапхан Тхомма.

Известно, что в ходе прямой трансляции у него произошла судорога, после чего он признался, что уже устал и подумывает, не сдаться ли ему.

В данный момент полицейские города работают над обезвреживанием преступника и освобождением заложников.

Какими мотивами он руководствовался, местные СМИ не сообщают.

Накхон Ратчасима (Корат) — столица северо-восточного региона и третий по величине город Таиланда.