В Казахстане произошла массовая межнациональная драка. Восемь человек погибли

Настоящее побоище произошло накануне вечером в Корданском районе (Жамбылская обл., Казахстан) близ границы с Киргизией. Полиция сообщает о 8-и погибших и 40 раненых. По данным правоохранителей, массовая драка началась из хулиганских побуждений, однако к ней вскоре подключились провокаторы, придавшие конфликту межнациональный характер.

Пользователи соцсетей рассказали, что казахи напали на дунган – китаеязычных мусульман, проживающих в населенном пункте Масанчи. Громили и поджигали их дома.

По данным МВД республики, порядок был наведен уже поздно вечером, однако местные жители призвали не верить полиции.

«Вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается. Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов, и сейчас началась стрельба – молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», – сказал изданию « КазТАГ » в пятницу около 11 часов вечера Председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров.

Утром к народу обратился президент Токаев, призвавший не верить «ложным слухам» и оказывать содействие силовикам. По его словам, ситуацию в Корданском районе взяли под контроль нацгвардейцы и полиция. Выявляются лица, подстрекавшие население к межнациональному конфликту.