В Казахстане произошла массовая межнациональная драка. Восемь человек погибли

Сегодня, 11:15

Александр Зуев

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В Казахстане произошла массовая межнациональная драка. Восемь человек погибли

Настоящее побоище произошло накануне вечером в Корданском районе (Жамбылская обл., Казахстан) близ границы с Киргизией. Полиция сообщает о 8-и погибших и 40 раненых. По данным правоохранителей, массовая драка началась из хулиганских побуждений, однако к ней вскоре подключились провокаторы, придавшие конфликту межнациональный характер. 

Пользователи соцсетей рассказали, что казахи напали на дунган – китаеязычных мусульман, проживающих в населенном пункте Масанчи. Громили и поджигали их дома. 

По данным МВД республики, порядок был наведен уже поздно вечером, однако местные жители призвали не верить полиции. 

«Вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается. Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов, и сейчас началась стрельба – молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», – сказал изданию «КазТАГ» в пятницу около 11 часов вечера Председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров. 

 

Утром к народу обратился президент Токаев, призвавший не верить «ложным слухам» и оказывать содействие силовикам.  По его словам, ситуацию в Корданском районе взяли под контроль нацгвардейцы и полиция. Выявляются лица, подстрекавшие население к межнациональному конфликту.

Казахстан межнациональный конфликт

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