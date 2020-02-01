В Луизиане 200 посетителей казино заразились «кишечным гриппом»

Сегодня, 09:07

Александр Зуев

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В Луизиане 200 посетителей казино заразились «кишечным гриппом»

Канал Fox8live сообщил о вспышке в Луизаине (США) «очень заразной» инфекции – норовируса, который больше известен как кишечный либо желудочный грипп. Очагом инфекции стало казино в Лейк-Чарльзе. По состоянию на пятницу зафиксировано более 200 случаев. Все эти люди были клиентами игорного заведения. 

При этом глава местного департамента здравоохранения Лейси Кавано, подчеркнул, что на сегодняшний день уже не имеет значения, где именно находился очаг заразы – вирус пошел в общество и его надо остановить. Инкубационный период норовируса – от нескольких часов до 5 дней. Он очень живуч, сохраняя свои «способности» в окружающей среде до 30 дней. Опасен для детей и стариков. Причем вылечившийся человек продолжает распространять вирус в среднем до 28 дней (после исчезновения клинической картины). 

«То, как это началось, на данный момент больше не имеет значения, потому что теперь мы наблюдаем передачу внутри сообщества. Да, люди подхватили вирус в казино, но потом принесли его домой и начали распространять от одного члена семьи к другому, распространять среди сослуживцев и даже на улице среди прохожих», – сказал Кавано.
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США нороаирус казино

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