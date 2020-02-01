Китайцы рассказали о вспышке эпидемии коронавируса и «лжи» властей

Жители Китая критикуют действия властей по отношению к инфекции коронавируса. Информация о том, что власти страны живо реагируют на эпидемию, несколько приукрашена. Судя по тому, что говорят граждане КНР, дела с оказанием медицинской помощи в условиях свирепствующего вируса обстоят неважно, пишет Росбалт.

В частности, китайцы рассказывают, что машины скорой помощи не спешат увозить в больницы людей с высокой температурой, а мертвых увозят и сразу сжигают, не давая близким попрощаться с умершими. Кроме того, гражданам не разрешают покидать дома.

По словам 27-летней девушки, ее больная мать целых три недели ждала, чтобы ее положили в больницу, Как оказалось, не было свободных мест. Сейчас состояние женщины крайне тяжелое и надежды на ее выздоровление почти нет. В супермаркете полки почти пусты, цены на продукты растут.

Примечательно, что в Китае почти все граждане имеют страховку, но она покрывает лишь небольшую часть расходов на лечение.

В настоящее время под карантином находятся более 50 млн человек. Люди опасаются заразиться от тех, кто побывали в Ухане, поэтому они заколачивают двери их домов. Дом одного местного жителя разгромили после того, как он скрыл, что был в Ухане.

А власти Поднебесной удаляют из сети критику и арестовывают активистов. Всем, кто критикуют власть в сети, грозит до семи лет лишения свободы.